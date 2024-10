MotoGP | GP Australia Day 1, Bagnaia: “Rispetto a Marquez perdo al T2”

MotoGP GP Australia Ducati – Pecco Bagnaia non ha vissuto un venerdì facile a Phillip Island, ma alla fine ha limitato i “danni” portandosi a casa il quinto tempo.

Il #1 della Ducati non si è trovato con la prima moto, perdendo del tempo prezioso ai box per parlare con i suoi tecnici e alla fine ha incontrato qualche bandiera gialla di troppo che non gli ha permesso di sfruttare al meglio il time-attack.

Nonostante queste piccole disavventure, il piemontese della “Rossa” a due ruote si è detto soddisfatto, ecco cosa ha detto a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 GP Australia Phillip Island Ducati MotoGP 2024

“Non mi trovavo con la prima moto, mentre con le seconda è andata subito meglio, anche se abbiamo lavorato durante la sessione. Ad ogni uscita andava un pò meglio, peccato per le bandiere gialle che ho incontrato durante i tentativi di time-attack. L’obbiettivo era stare nei dieci, ho chiuso quinto e sono contento. Rispetto a Marc (Marquez, il più veloce, ndr) perdiamo solo al T2. Nel T3 vado molto forte, ma forse arrivo troppo veloce al T4. Io sono più veloce al T1 e al T3 e nel T4 la nostra velocità è molto simile. Lui fa la differenza al T2. Come passo gara con gomma usata siamo a livello di Jorge (Martin). In generale il livello dei primi è molto simile, è complicato fare la differenza.”

