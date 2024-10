MotoGP | Gp Australia Day 1, Alex Marquez: “Venerdì solido”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso al secondo posto le pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia, 17esima tappa della MotoGP 2024.

Il #73 del Gresini Racing che ha girato in 1:27.872, ha davanti in classifica solo suo fratello Marc e per domani e domenica è fiducioso nonostante debba scontare un long-lap penalty a causa del contatto in gara in Giappone con Joan Mir. Ecco cosa ha detto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 Gp Australia Phillip Island MotoGP 2024

“Su questa pista mi sono subito sentito bene. Siamo partiti con l’assetto base, la moto si guida bene e lavora bene. Abbiamo fatto venerdì solido ma dobbiamo ancora migliorare. Le gomme sono tema importante soprattutto se Michelin ‘cancella’ la soft. La media non mi piace tanto per il mio stile di guida, ma abbiamo comunque fatto otto giri e abbiamo quindi dei dati da analizzare. In gara dovrò scontare il long-lap, ma qui non è molto lungo e con una buona partenza si può provare a fare un piccolo gap. Staremo a vedere.”

