MotoGP | GP Austin Day 1, Bagnaia: “Sono molto soddisfatto”

GP Austin MotoGP 2024 Ducati – E’ un Pecco Bagnaia soddisfatto quello che ha parlato al termine della prima giornata di prove del Gran Premio delle Americhe, terza gara della MotoGP 2024.

Il #1 della Ducati ha disputato il miglior venerdì della stagione, chiudendo quarto e centrando l’accesso diretto in Q2. Così come Marc Marquez, anche il pilota piemontese ha girato con la gomma media la posteriore, che sembrerebbe essere la soluzione da adottare nella gara lunga della “domenica”, mentre domani nella Sprint Race è più quotata la soft.

L’obiettivo è recuperare punti in Campionato a Jorge Martin, che guida la classifica con 23 punti su Bagnaia, quarto. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Austin MotoGP 2024

“Sono molto contento, era un pò che non mi trovavo così bene. In Qatar avevamo sopperito grazie al grip extra della pista, mentre a Portimao avevamo fatto fatica. Qui mi sono trovato subito bene, siamo migliorati molto nel pomeriggio, sono molto soddisfatto. Abbiamo fatto una strategia diversa dagli altri, abbiamo utilizzato la gomma media, ma la soft secondo me ha più potenziale, quindi la proveremo.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Passo Gara e Time Attack Day 1 GP Austin MotoGP 2024

“Il più veloce sul passo gara è stato Martin che con la soft ha fatto 2:02.8 all’ottavo/nono giro di gomma. Io con la media ho fatto 2:03.1 al 12esimo passaggio, quindi più o meno siamo lì. Il vantaggio della soft potrebbe essere la ripetitività. Sono contento del mio time-attack, ma non è stato speciale. La prima uscita con la soft mai provata, non è stata perfetta, ma poi ho fatto un buon giro.”

