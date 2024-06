MotoGP | GP Assen Day 1, Bastianini: “Peccato per la scivolata, errore mio”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati – Enea Bastianini è riuscito a rientrare nella top ten delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Olanda, qualificandosi direttamente alla Q2.

Il #23 della Ducati dopo il dodicesimo crono ottenuto in mattinata, ha chiuso ottavo nel pomeriggio, una posizione che poteva essere migliore se la “Bestia” non fosse scivolato nella fase finale della sessione. Ecco cosa ha detto il prossimo pilota della KTM, che ha qualche dubbio sui track-limits.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Olanda Assen Ducati MotoGP 2024

“Peccato per la scivolata. È stato un errore mio, nel senso che mi è rimasto incastrato il piede nella leva del cambio in scalata ed ho finito per inserire una marcia diversa, per poi andare fuori linea e cadere. A conti fatti, però, la giornata è andata bene, siamo andati sempre migliorando ed alla fine avevamo un buon passo. Alcuni giri veloci mi sono stati cancellati in quanto c’è un punto della pista che, pur non essendo sul verde, è considerato fuori dai limiti del tracciato, e dobbiamo capire il perché. A livello di time attack ci siamo: sicuramente Pecco ha qualcosa di più al momento, ma posso essere contento della mia performance.”

4.7/5 - (42 votes)