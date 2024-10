MotoGP | Fabio Di Giannantonio sarà operato dopo il GP della Thailandia

MotoGP GP Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio si opererà alla spalla sinistra dopo il Gran Premio della Thailandia.

Il pilota del VR46 Racing Team che si era infortunato al Red Bull Ring, rientrerà in Italia dopo la gara a Buriram per operarsi alla spalla sinistra e preparare al meglio la stagione 2025.

Il pilota romano sarà operato dal Professor Alessandro Castagna nel corso della settimana successiva alla gara di Buriram.

Dopo una serie di valutazioni mediche, per meglio preparare l’avvio della stagione 2025 e dedicare tutto il tempo necessario al recupero fisico, il Professore interverrà sulla spalla sinistra lussata nell’impatto ad altissima velocità di cui Fabio è stato vittima nel corso del venerdì di libere al GP d’Austria lo scorso 16 agosto.

Da valutare i tempi di riabilitazione, il #49 della Ducati salterà sicuramente Malaysian GP e Valencia GP. In forte dubbio i primi test in ottica 2025 in programma sempre al Ricardo Tormo.

