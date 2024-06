MotoGP | Esclusiva, Guidotti parla di Acosta, Marc Marquez, Bagnaia, Martin e tanto altro

Motomondiale MotoGP 2024 – Al Mugello abbiamo intervistato in esclusiva Francesco Guidotti, Team Manager della KTM.

Con l’ex Team Manager di Ducati Pramac abbiamo affrontato svariati argomenti, dal bilancio della prima parte della stagione della casa austriaca, passando per Pedro Acosta, David Alonso, Ducati, Marc Marquez, Jorge Martin e Pecco Bagnaia, il cambio regolamento MotoGP fino a parlare dell’acquisto della MotoGP da parte di Liberty Media. Ecco cosa ci ha raccontato.

Dichiarazioni Francesco Guidotti Bilancio 1/3 stagione KTM MotoGP

“Il bilancio è abbastanza positivo, le ultime due gare ci hanno abbassato un pò la media (Le Mans e Barcellona, l’intervista è stata fatta il giovedì del Mugello, ndr), ma le prime tre gare sono state davvero esaltanti, sia in termini di prestazioni che di risultati, che a volte non vanno di pari passo. Nelle ultime due gare troppe cadute, alcune sfortunate, altre per mancanza di esperienza. Siamo ad 1/3 della stagione e siamo relativamente soddisfatti.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti KTM VS DUCATI, APRILIA MotoGP 2024

“Come prestazioni della moto ci manca veramente poco rispetto alla concorrenza, come velocità di punta siamo quasi sempre al Top, non basta perchè non abbiamo ancora vinto una gara, ma siamo tutti molto vicini. Adesso la differenza la fa anche la confidenza che il pilota ha con la moto, che magari usa da più anni.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti Test Team KTM Dani Pedrosa Pol Espargarò MotoGP 2024

“E’ molto importante avere un test-team che lavori bene e che ci dia delle indicazioni sicure. E’ un valore aggiunto. Dani (Pedrosa) ha fatto la wild card a Jerez e ha fatto il podio nella gara Sprint, è ancora lì che spinge e ci crede. Questo aiuta tutto il progetto.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti Pedro Acosta Rookie KTM MotoGP 2024

“Pedro ha avuto la capacità di adattarsi subito a questa moto, una cosa non scontata. I passaggi dalla Moto3 alla Moto2 sono più naturali, ma quello dalla Moto2 alla MotoGP è un passaggio importante. Ha avuto la capacità di adattarsi a questa nuova categoria, pur mantenendo la velocità che lo ha contraddistinto nel suo cammino per arrivare alla MotoGP. E’ stato un cammino molto breve, perchè in tre anni ha vinto due Campionati del Mondo.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti Stile Guida Pedro Acosta Rookie KTM MotoGP 2024

“Le cadute di Le Mans e Barcellona sono due cadute diverse, crede molto nel progetto, ha un grandissimo feeling con la moto, non sono queste due cadute che scalfiscono un inizio di stagione straordinario. La sua moto è identica alle altre. Tutte e quattro (le RC16, ndr) hanno la stessa base e poi ci sono stati degli aggiornamenti che sono stati messi a disposizione di tutti e quattro i piloti (Brad Binder, Jack Miller, Pedro Acosta e Augusto Fernandez, ndr), c’è chi ha scelto di utilizzarli e chi invece ha mantenuto la moto ‘standard’.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti David Alonso Moto3 2024

“Alonso corre con una KTM con brand CFMoto, è un pilota molto promettente. Lo scorso anno da rookie ha vinto tre gare, c’è da tenerlo sicuramente in considerazione per il futuro.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti Scelta Compagno di squadra Pecco Bagnaia MotoGP 2024

“Per rispondere a questa domanda bisogna essere dentro, conoscere tutti i dettagli, tutte le dinamiche interne, che sono tante. Difficile dare una risposta, certamente Martin ha (aveva, visto che poi ha firmato con Aprilia, ndr) tutti il diritto a reclamare quel posto.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti Marc Marquez Ducati MotoGP 2024

“L’obiettivo di Marc (Marquez) è sicuramente quello di continuare con la stessa moto, dopo che per tanti anni ha guidato la Honda. Mi aspettavo che si adattasse un pò prima alla Ducati. Chi non finisce mai di sorprendermi anche se conosco la sua forza è Pecco (Bagnaia) con cui ho lavorato, che ogni anno riesce a migliorarsi e non mi sorprende la prestazione di Martin, con cui ho lavorato, ha una velocità da riferimento.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti Cambio Regolamento MotoGP 2027

“E’ un regolamento abbastanza equilibrato, che non stravolge l’hardware, lo cambia senza stravolgerlo, è basato anche sull’esperienza fatta con le 800cc. Sono stati valutati molti fattori e per me la scelta finale è stata molto oculata in ogni dettaglio. Il motore rispetterà determinati paletti, mentre l’aerodinamica sarà limitata, non limitatissima e comunque ci sarà una riduzione di potenza. Riducendo la potenza si deve modificare anche l’aerodinamica. Sono convinto che le moto saranno performanti, che i piloti si divertiranno e che il pubblico apprezzerà – gli viene poi fanno notare che si corre il rischio che le SBK vadano più forte – Per me l’attuale regolamento della Superbike è abbastanza discutibile. Di derivate di serie c’è ben poco. Hanno un’elettronica più evoluta della nostra, ci sono cose che andrebbero riviste, questo a prescindere dal cambio regolamento MotoGP.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti Liberty Media MotoGP 2024

“Formula 1 e MotoGP sono a mio avviso due mondi molto differenti. Il lavoro fatto con la F1 è comunque sotto gli occhi di tutti. Lo hanno reso più popolare, sono riusciti a coinvolgere anche persone non al dentro. E’ un pò quello che cerchiamo anche noi, vorremmo coinvolgere più persone facendole appassionare al nostro ambiente.”

