MotoGP | Dall’Igna spiega la scelta Ducati: “Marquez talento indiscutibile”

MotoGP Ducati Factory Team – Marc Marquez correrà nelle prossime due stagioni nel Ducati Factory Team al fianco di Pecco Bagnaia.

L’otto volte iridato è stato scelto dai vertici Ducati che il prossimo anno potranno contare su un Dream Team da undici titoli Mondiali e oltre 100 vittorie, esattamente 31 del piemontese e 85 dello spagnolo.

Il Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna ha spiegato la scelta della casa di Borgo Panigale e con l’occasione ha voluto ringraziare i partenti Enea Bastianini e Jorge Martin.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Ingaggio Marc Marquez Ducati Factory Team

“Prima di tutto, voglio ringraziare sia Enea Bastianini che Jorge Martín per tutto il lavoro svolto con noi negli ultimi anni e auguro loro il meglio per il futuro. In questa stagione stanno veramente dimostrando di aver raggiunto un livello incredibile e siamo sicuri che lotteranno per il titolo mondiale fino alla fine. Decidere il nuovo compagno di squadra di Bagnaia nel Ducati Lenovo Team non è stato facile in quanto avevamo una lista di piloti veramente forti tra cui scegliere. Infine, la nostra scelta è ricaduta su un talento indiscutibile come Marc Márquez. In sole poche gare, è riuscito ad adattarsi perfettamente alla nostra Desmosedici GP e la sua innata ambizione lo spinge a crescere continuamente. Nel box avremo due piloti che insieme arrivano a sommare ben 11 titoli mondiali e poter contare sulla loro esperienza e maturità sarà prezioso anche per la nostra crescita.”

