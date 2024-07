MotoGP | Bagnaia: “Marquez? L’importante è mantenere l’armonia nel box”

MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia dopo la vittoria del Sachsenring, ha risposto alle domande della stampa sull’arrivo di Marc Marquez nel Team ufficiale al posto di Enea Bastianini.

Il due volte iridato della MotoGP ha più volte ribadito che la cosa importante è non rompere l’armonia che regna nel box e l’arrivo dell’otto volte Campione del Mondo potrebbe minarla. Ecco cosa ha detto ai microfoni di MCN.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia su Atmosfera Box Marc Marquez Ducati Factory MotoGP

“Marc Marquez porterà la sua esperienza e sarà importante nello sviluppo. Onestamente, non mi interessa molto, lavoro per me stesso e con la mia squadra, chiunque sia il mio compagno, sto bene. La cosa più importante è mantenere il clima nella box e sono sicuro che non cambierà. Conosceremo quell’atmosfera quando inizieremo a lavorare nel box. Mille cose si diranno sempre, qualcuno dirà per il gusto di dire, ma saremo alla pari. Mi piace questo tipo di sfide. E, soprattutto, Jorge Martín e Marc Marquez nelle loro squadre oggi hanno qualcosa in meno di quello che ho io.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia su Ingaggio Marc Marquez Ducati Factory MotoGP

“Si vuole sempre il massimo, e al giorno d’oggi questo ti porta ad avere due piloti nella stessa squadra che lottano per lo stesso obiettivo. Martin Aprilia? Non conosco le dinamiche della scelta di Martin e Aprilia, devo solo pensare a fare il pilota. Aprilia è una grande squadra con una grande moto e ha scelto un grande pilota, insieme avranno grandi soddisfazioni.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Record Vittorie Ducati MotoGP 2024

“Ho già vinto più di Casey Stoner, ma lui ci è riuscito in 4 anni e, soprattutto, quando vincere con la Ducati era molto più complicato. Ma è anche vero che per me arrivare a 23 vittorie in questo periodo non è facile, perché siamo 8 Ducati e siamo tutti pronti a vincere. Chi vince molto diventa antipatico. E se alla gente comincio a non piacere per questo, non mi interessa. Era di Pecco, non lo so e, sinceramente, è un po’ presto per parlare di epoche. Ci stiamo godendo il momento e, per ora, stiamo facendo un ottimo lavoro. Il resto può attendere.”

4.6/5 - (43 votes)