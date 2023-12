MotoGP | Bagnaia Campione del Mondo anche senza gare Sprint

MotoGP Ducati Bagnaia Campione del Mondo – La stagione 2023 della MotoGP è stata caratterizzata dall’introduzione delle gare Sprint, con il programma del sabato molto compresso.

Le gare “corte” hanno accompagnato tutti i weekend della MotoGP ad eccezione del Gran Premio d’Australia, dove la gara “lunga” era stata anticipata al sabato viste le pessime previsione meteo per la domenica, che hanno poi portato alla cancellazione della Sprint posticipata rispetto al solito.

Facendo i conti senza gare Sprint, l’esito del Campionato non sarebbe cambiato e anzi Bagnaia avrebbe vinto con maggior distacco sul secondo classificato.

I primi tre classificati rimangono gli stessi, mentre Brad Binder perderebbe il quarto posto a favore di Johann Zarco. Martin ha dominato le gare Sprint, vincendone nove, unico piloti ad andare sempre a punti il sabato.

Classifica Mondiale MotoGP 2023 senza Sprint Race

01° Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team): 327 punti

02° Jorge Martin (Prima Pramac Racing/Ducati): 260 punti

03° Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team/Ducati): 242 punti

04° Johann Zarco (Prima Pramac Racing/Ducati): 188 punti

05° Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing): 184 punti

06° Aleix Espargaró (Aprilia Racing): 158 punti

07° Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team): 153 punti

08° Maverick Vinales (Aprilia Racing): 150 punti

09° Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team/Ducati): 147 punti

10° Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP/Ducati): 132 punti

11° Álex Marquez (Gresini Racing MotoGP/Ducati): 127 punti

12° Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing): 116 punti

13° Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP Team): 95 punti

14° Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team): 71 punti

15° Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF MotoGP Team/Aprilia): 62 punti

16° Augusto Fernandez (GasGas Factory Racing Tech3/KTM): 68 punti

17° Marc Marquez (Repsol Honda Team): 58 punti

18° Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu): 56 punti

19° Raul Fernandez (CryptoDATA RNF MotoGP Team/Aprilia): 50 punti

20° Álex Rins (LCR Honda Castrol): 45 punti

21° Dani Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing): 22 punti

22° Joan Mir (Repsol Honda Team): 26 punti

23° Lorenzo Savadori (Aprilia Racing and CryptoDATA RNF MotoGP Team/Aprilia): 12 punti

24° Pol Espargaró (GasGas Factory Racing Tech3/KTM): 11 punti

25° Jonas Folger (GasGas Factory Racing Tech3/KTM): 9 punti

26° Stefan Bradl (HRC Team, LCR Honda Castrol, and Repsol Honda Team): 8 punti

27° Michele Pirro (Aruba.it Ducati and Ducati Lenovo Team): 5 punti

28° Danilo Petrucci (Ducati Lenovo Team): 5 punti

29° Cal Crutchlow (Yamalube RS4GP Racing Team): 3 punti

