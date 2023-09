MotoGP | Test Misano, Marini: “Non avevamo molto da provare”

Test IRTA Misano 2023 Mooney VR46 – Luca Marini non avendo molto da provare nel test IRTA post-gp di Misano si è concentrato su prove di setting.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team è stato il più veloce ed ha percorso con 88 giri in sella alla Ducati Desmosedici GP. Il #10 ha provato diverse configurazione delle sospensioni e la nuova mescola Michelin. Ecco cosa ha raccontato a fine giornata.

Dichiarazioni Luca Marini Test IRTA Misano 2023 MotoGP 2023

“Un giorno positivo, non avevamo molto da provare, ci siamo quindi concentrati sul setting. Il mio capo tecnico, con Ducati, ha studiato la geometria della moto e i dati degli ultimi GP. Ho testato quindi nuove opzioni a livello di elettronica e mi sento bene. Come sempre, le sensazioni dopo un test sono diverse dalla realtà: il grip del tracciato è incredibile, ti sembra di poter fare tutto in pista, di essere sempre al limite, ma sono sicuro che qualcosa di quello che abbiamo visto oggi sarà utile nelle prossime gare. I nuovi pneumatici Michelin mi hanno sorpreso positivamente, la gomma davanti, una mescola intermedia tra la media e la dura, mi è piaciuta. Ho fatto qualche giro anche con la gomma dietro, ma non so dire esattamente. Ho girato poco e c’era davvero troppo grip rispetto ad una condizione di normalità. In generale penso che stiano lavorando nella direzione giusta.