MotoGP | Pedrosa ripensa al weekend di Misano: “Peccato per il mancato podio”

MotoGP Gp Misano KTM – Dani Pedrosa a cinque anni dal ritiro e dopo aver corso nel 2021 al Red Bull Ring, è tornato quest’anno in pista come wild card a Jerez e Misano in sella alla KTM RC16 MotoGP.

Il tre volte Campione del Mondo in un documentario di DAZN Spagna chiamato ‘Test rider: Dani Pedrosa‘, ha parlato del mancato podio di Misano e della scelta di fare wild-card, che non deve essere personale ma dettata da ragioni importanti.

Dichiarazioni Dani Pedrosa Priorità KTM e Wild Card

“Quando sono arrivato in KTM c’erano così tante cose da risolvere che abbiamo dovuto dire che finché non avessimo ottenuto la prima, non potevamo passare alla successiva. Avevo fatto una lista delle priorità da risolvere. Per quanto riguarda le wild-card non sono scelte personali, dobbiamo avere ragioni importanti per scendere in pista in un weekend di gara. Ho ottenuto due quarti posti, non posso chiedere di più, ma essendo stato così vicino al podio, avrei voluto poterlo provare di nuovo.”

Il Team Manager Francesco Guidotti, ha sottolineato come il weekend di gara sia il vero banco di prova: “I tecnici traducono le parole e le sensazioni di Dani in parti da migliorare sulla moto. I commenti del pilota sono la base per ciò che viene dopo” – ha detto Francesco Guidotti KTM – “E’ importante far capire ai meccanici quali sono le necessità reali durante i fine settimana di gara e le wild-card sono la migliore scuola possibile.”