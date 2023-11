MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Valencia

MotoGP Gp Valencia 2023 – Dopo un anno di sfide e duelli, siamo arrivati all’ultimo atto, l’ultima gara della stagione che assegnerà il Mondiale MotoGP 2023 il Gran Premio di Valencia.

Il weekend in Qatar ha assicurato a Bagnaia di arrivare all’ultima gara con ampio margine su Jorge Martin, ma i punti in palio sono ancora tanti. Fino alla bandiera a scacchi sarà tutto da decidere e gli outsider potrebbero fare da ago della bilancia per il titolo.

Tante le incognite in un weekend ricco di tensione. Oltre agli avversari in pista, i due piloti dovranno fare i conti con le gomme che ultimamente stanno dando qualche problema di troppo. Bagnaia nella Sprint Race è sembrato un altro pilota rispetto a domenica, così come Martin nella gara “lunga”. Sarà un weekend di fuoco.

Valencia non sarà solo il weekend che assegnerà il titolo, ma sarà anche l’ultimo di Marc Marquez in sella alla Honda.

Meteo Gp di Spagna Valencia

Per il momento il meteo promette belle giornate per l’intero weekend

Info Gp Spagna Valencia

Il circuito di Valencia misura 4 km e conta 9 curve a sinistra e 5 a destra. Su questa pista, entrata nel calendario nel 2001, i piloti più vincenti sono: Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, entrambi con 4 successi. Su questo tracciato Andrea Dovizioso ha vinto una sola volta. Lo scorso anno a vincere fu Alex Rins .

Orari Gp Spagna Valencia MotoGP 2023

Venerdì 24 novembre

Prove 1 Moto3 09:00-09:35

Prove 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove 2 Moto3 13:15-13:50

Prove 2 Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 24 novembre

Prove 3 Moto3 08:40-09:10

Prove 3 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:50-13:05

Q2 Moto3 13:15-13:30

Q1 Moto2 13:45-14:00

Q2 Moto2 14:10-14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 24 novembre

Warm Up MotoGP 09:45-09:55

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Dove vedere il Gp di Spagna Valencia MotoGP

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta: le qualifiche e la Sprint al sabato. La gara della domenica sarà trasmessa alle ore:

Gara Moto3 14:55

Gara Moto2 15:10

Gara MotoGP 17:05

