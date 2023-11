MotoGP | Morbidelli accusa la Michelin: “Martin? Se hai una gomma inutilizzabile, sei perso”

MotoGP GP Qatar 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha parlato al termine del Gran Premio del Qatar corso al Lusail International Circuit e non ha usati giri di parole per accusare la Michelin.

Ieri c’era stata una grande polemica da parte di Jorge Martin, che dopo aver dominato la Sprint Race, non è mai stato competitivo in gara, chiudendo decimo e lontanissimo dai primi. Dopo la gara lo spagnolo del Pramac Racing si era sfogato dicendo che è una vergogna che un Campionato si decida per cause esterne (clicca qui per leggere lo sfogo di Martin).

Dello stesso avviso è Morbidelli, che ha così parlato così come riportato da Speedweek.com riferendosi non solo alla sua gara, ma anche a quella del #89 della Ducati.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Accuse Michelin GP Qatar MotoGP 2023

“Tutti lo hanno visto chiaramente nella gara di Jorge Martin. Se hai una gomma inutilizzabile, sei perso. E’ stata una gara strana. Non avevo alcuna possibilità con questa gomma. È stato difficile. Sono stato più veloce nel warm-up con una gomma usata che avevo già usato nella manche di mezzogiorno di venerdì rispetto alle gomme fresche. Non può essere vero. Il problema non è l’assetto, che era giusto per noi, ma la diversa qualità delle gomme. Questo è difficile da capire. Era già così in qualifica. Nel mio primo giro veloce ero in una sola cifra. Al secondo tentativo, non c’era speranza.”