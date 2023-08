MotoGP | Marc Marquez: “Sono più lontano dai primi ma cado meno”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez dopo la gara del Sachsenring dove ottenne il poco invidiato record di cadute ha cambiato atteggiamento.

L’otto volte iridato è più lontano dai primi ma cade meno e al momento è questo il suo approccio alle gare. Lo ha confermato anche alla vigilia della prima giornata di prove del Gran Premio di Catalunya in programma questo weekend al Montmelò di Barcellona.

Dichiarazioni Marc Marquez Meno Velocità Meno Cadute GP Catalunya Barcellona

“È vero che se vuoi correre il rischio, sei più vicino alla vetta, ma come avete visto, ho rischiato nella prima metà della stagione, ero più vicino, ma sono caduto molto, ora sono un po’ più lontano, ma cado meno. Avrò la stessa mentalità delle altre gare, darò il 95% per capire i limiti del nostro progetto. Nei miei anni migliori qui ho fatto fatica e quest’anno sarà lo stesso. Il rettilineo ci darà la possibilità di provare le nuovi ali, il meteo sembra instabile per il weekend, na se ci sarà bisogno di provare qualcosa lo farò. Bradl ha fatto i test a Misano, stiamo cercando di migliorare anche grazie a lui e sono certo che ce la potremmo fare.”

