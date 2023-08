MotoGP | Joan Mir: “Marc è il miglio pilota in griglia, in Honda situazione disperata”

MotoGP 2023 Repsol Honda – Joan Mir si aspettava sicuramente una stagione difficile in sella alla Honda, ma anche la peggiore delle previsioni è lontana (in negativo) dalla realtà.

Il pilota spagnolo, iridato Moto3 e MotoGP, sta pagando la mancata competitività della Honda RC213V, anche con tante cadute e infortuni. Dopo la caduta del Mugello aveva anche pensato al ritiro, ecco cosa ha detto a DAZN Spagna così come riportato da Marca.com.

Dichiarazioni Joan Mir su Honda e Marc Marquez MotoGP 2023

“Quello che mi farebbe davvero preoccupare sarebbe stato essere in questa situazione e vedere altri vincere con questa moto. Ma se Marc (Marquez) soffre con questa moto, significa che la situazione è disperata. È il miglior pilota sulla griglia, senza dubbio. Non è bello vedere un pilota che ha vinto così tanto in passato passare un momento così brutto. Dobbiamo sopportare questo comunque e sperare di poterci sentire meglio essendo entrambi sulla moto.”

Dichiarazioni Joan Mir su possibile ritiro MotoGP 2023

“Una volta ho pensato al ritiro. Ma sono convinto che in futuro me ne sarei pentito. Se mai lo farò, devo essere sicuro che non me ne pentirò in futuro. Questo non è il momento, so che me ne pentirei.”

