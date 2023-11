MotoGP | Gp Valencia Sprint Race: Martin vince e tiene aperti i giochi, Bagnaia quinto

MotoGP Gp Valencia Sprint Race – Jorge Martin doveva vincere per tenere aperta qualche speranza di giocarsi domani il titolo e non ha fallito.

Il pilota del Team Pramac Ducati ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Comunitat Valenciana, una gara “corta” che lo vedeva partire dalla seconda fila.

Il #89 della Ducati ha avuto un ottimo start e dopo essersi liberato degli avversari, su tutti Maverick Vinales e Brad Binder ha tenuto la testa della gara fino alla bandiera a scacchi.

Martin ha tagliato il traguardo davanti all’ottimo Brad Binder (KTM), staccato di 0.190s e all’otto volte iridato Marc Marquez, alla sua ultima gara con la Honda.

Quarto il pole-man Maverick Vinales (Aprilia), che dopo un bello start non è riuscito a rimanere in lizza per la vittoria e che ha preceduto uno spento Pecco Bagnaia, giunto al traguardo a 4.253s dal vincitore.

Si riducono quindi a 14 i punti di vantaggio del piemontese della Ducati sul rivale, anche se domani in caso di vittoria di Martin gli basterà un quinto posto per bissare il titolo 2022. Da segnalare che il #1 della Ducati aveva scelto la gomma media al posteriore, mentre Martin ha usato la soft.

Dietro al Campione in carica i compagni di marca Fabio di Giannantonio (Gresini Racing), Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), Alex Marquez (Gresini Racing) e Johann Zarco (Pramac Racing), ultimo pilota a punti nella Sprint.

Gara da dimenticare per Fabio Quartararo, scivolato mentre lottava con Bagnaia, mentre hanno chiuso nelle retrovie Luca Marini (Ducati Mooney VR46 Racing Team), 14esimo, Franco Morbidelli (Yamaha) 15esimo, Enea Bastianini (Ducati Factory) 17esimo e Lorenzo Savadori (Aprilia SAT RNF, correva al posto dell’infortunato Miguel Oliveira, ndr), 20esimo.

