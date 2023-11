MotoGP | Gp Valencia: Alex Rins torna in pista

MotoGP 2023 LCR Honda – Alex Rins tornerà in pista a Valencia dopo aver ricevuto l’approvazione dei medici.

Il pilota del Team Honda LCR tornerà per l’ultima volta in sella alla RC213V, che lascerà poi nelle mani di Johann Zarco, per poi iniziare la nuova avventura con la Yamaha.

Lo spagnolo si era infortunato lo scorso giugno al Mugello e aveva già tentato il rientro nei Gran Premi del Giappone, Indonesia e Australia. Tuttavia, un’ulteriore complicazione lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico e, dopo essersi ripreso e sentirsi meglio, correrà con l’ultimo round del 2023 sul circuito Ricardo Tormo.

Let’s go for the final race together! 💪🏻 See you all in Valencia 😬 A por la última juntos! 💪🏻 Nos vemos en Valencia 😬#MotoGP #LCR #Honda #ValencianGP #42ins pic.twitter.com/ZFfhTPbArQ

— Alex Rins (@Rins42) November 20, 2023