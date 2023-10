MotoGP | Gp Thailandia Sprint Race, Marini: “Martin troppo forte, io non ero tra i più veloci con la media”

MotoGP GP Thailandia Mooney VR46 – Luca Marini ha corso una bella Sprint Race al Chang International Circuit, chiudendo terzo alle spalle di Brad Binder (KTM Factory) e del vincitore Jorge Martin (Ducati Pramac Factory).

Il #10 del Mooney VR46 Racing Team dopo una bella partenza ha battagliato a lungo con il sud-africano della KTM, tagliando il traguardo a 1.841s dal vincitore. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Thailandia MotoGP 2023

“Brad (Binder) ha fatto un ottimo lavoro, ma la KTM non si guida solo come lui, quando Dani (Pedrosa tester della casa austriaca, ndr) corre, con il suo stile pulito fa spavento, ognuno ha la sua messa a punto preferita. Sono convinto che Brad su un’altra moto guiderebbe allo stesso modo. Per quanto riguarda la gara sono partito bene, ma Jorge (Martin) ha sbagliato la partenza, ma è stato molto forte sin dall’inizio del weekend ed io non ero tra i più veloci con la media, con la dura mi trovo meglio. Non l’ho passato all’inizio perchè non volevo trovarmi poi in mezzo al gruppo dove si alzano le temperature, ho preferito lasciarlo davanti, in quel momento mi andava bene il secondo posto, ne aveva di più e mi avrebbe passato comunque. La spalla non va male, soffro un pò alle curve 4 e 5 quando si spinge sui semimanubri a sinistra.”

