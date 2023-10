MotoGP | Gp Thailandia Sprint Race, Bagnaia: “Perso troppo tempo ad inizio gara”

MotoGP GP Thailandia Ducati – Pecco Bagnaia ha chiuso al settimo posto la Sprint Race del Gran premio della Thailandia, 17esima tappa su 20 della MotoGP 2023 corsa al Chang International Circuit di Buriram.

Il pilota della Ducati che partiva dalla seconda fila ha avuto un problema alla frizione in partenza e poi ha perso tempo nella lotta con Alex Marquez. Complice la vittoria di Jorge Martin vede ridurre a 18 i punti di vantaggio sullo spagnolo del Pramac Racing. Ecco cosa ha detto il #1 della “Rossa” a due ruote ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Thailandia MotoGP 2023

“Avevo fatto una bella partenza (numeri di reazione alla mano, ndr), ma allo stacco ha ritardato, cosa che non era accaduta nel warm-up lap. La frizione è in carbonio e con le alte temperature può capitare, lo vedo più come un episodio isolato. Alla prima curva mi sono ritrovato imbottigliato, poi ho perso tempo prima con Johann (Zarco) che ha fatto un sorpasso al limite e poi con Alex (Marquez), che ha ingaggiato una battaglia che ci ha solo fatto perdere tempo. Gli altri piloti sfruttano più la gomma all’inizio, mentre io la gestisco e da metà gara andavo meglio, ma oggi ho perso troppo tempo in partenza e nei primi giri e non è facile recuperare soprattutto in una Sprint Race. In questi giorni perdevo molto al T2 alle curva 4 e 5, oggi in gara seguendo gli altri sono riuscito a migliorare. Vediamo se domani con la gomma dura andrò meglio, solitamente mi trovi bene con la hard.”

