MotoGP | Gp Thailandia Gara, Martin: “Ultimo giro da time-attack senza gomme”

MotoGP Thailandia Ducati Pramac – Jorge Martin ha fatto bottino pieno al Chang International Circuit di Buriram, 17esima tappa su 20 della MotoGP 2023.

Il #89 del Pramac Racing ha incassato 37 punti, 12 della Sprint Race e 25 della gara “lunga” della domenica, portandosi a -13 dalla vetta del Mondiale occupata da Pecco Bagnaia.

Una gara quella del pilota spagnolo della Ducati corsa con il coltello tra i denti e con il sorpasso decisivo a due giri dal termine, ecco cosa ha detto a Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara Gp Thailandia MotoGP 2023

“E’ stata una bella gara, oggi l’avrebbe vinta chi la voleva di più di tutti e tutti e tre (lui, Binder e Bagnaia, ndr) avevamo le stesse possibilità. Partendo primo ho gestito la gomma, Brad (Binder) era più forte di noi in frenata , ma volevo la vittoria. Ho cercato di non frenare sempre al limite, l’ho dovuto fare quando Brad mi ha passato, ma poi ho incrociato. Ho una fiducia sulla moto incredibile, abbiamo fatto una piccola modifica che mi ha aiutato, sono contentissimo, non me l’aspettavo. All’ultimo giro ho fatto un time-attack senza gomme, ho rigirato la frittata e sono riuscito a vincere.”

Dichiarazioni Jorge Martin Tentato Sorpasso Esterno Bagnaia Gara Gp Thailandia MotoGP 2023

“Io e Brad (Binder) abbiamo frenato normalmente, lui ha avuto la scia di tutti e due e quando l’ho visto all’esterno mi sono detto che non poteva farcela. Era il penultimo giro, non potevo lasciarlo passare.”

