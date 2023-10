MotoGP | Gp Thailandia Gara, Binder: “Volevo vincere, ho dato tutto”

MotoGP GP Thailandia 2023 KTM Factory – Brad Binder ha corso una gara tutta grinta a Buriram, teatro del Gran Premio della Thailandia, 17esima tappa della MotoGP 2023.

Il pilota della KTM, secondo ieri nella Sprint Race, ha provato in tutti i modi a vincere, ma si è dovuto arrendere a Jorge Martin e ad un’escursione sul verde che gli ha fatto perdere una posizione, chiudendo terzo.

La forza del sud-africano si misura con il distacco rifilato al team-mate Jack Miller, giunto al traguardo in 16esima posizione ad oltre 17 secondi dal compagno di squadra. Ecco cosa ha detto il pilota sud-africano a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Brad Binder GP Thailandia MotoGP 2023

“E’ stata una bella gara, volevo vincere, ho dato tutto quello che avevo, ho provato in ogni modo a passare Jorge (Martin). Ad un certo punto ho spinto di più ma ho perso il posteriore. Ho cercato di essere intelligente, poi sono andato largo alla curva 4, ho toccato il verde, l’obiettivo era vincere, ma terzo è meglio di niente. La nostra moto va bene in percorrenza di curva ma nelle ultime gare è migliorata anche in frenata. Oggi avevamo tutto per provare a vincere, ma non sono riuscito a mettere a posto tutti i pezzi del puzzle. Jorge ha fatto una gara migliore, ha tenuto un gran passo, ha preservato le gomme e ha fatto un bel sorpasso, ci riproverò. Per quanto riguarda la lotta al titolo tra Jorge e Pecco sarà equilibrata, ci aspetta un bello spettacolo sino al termine della stagione.”