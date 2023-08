MotoGP | Gp Silverstone Qualifiche: Bezzecchi, pole e caduta, Bagnaia è quarto

MotoGP Gp Gran Bretagna Qualifiche – Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP, nono appuntamento del Motomondiale 2023 in programma a Silverstone.

La qualifica disputata in condiziono difficili vista la tanta pioggia caduta sul circuito britannico ha visto il pilota del Mooney VR46 Racing Team primeggiare con il crono di 2:15.359, andando a centrare la terza pole in Top Class.

Per la Ducati si tratta della settima pole della stagione, 78esima in Top Class. E’ la quinta pole di fila per una moto di Borgo Panigale.

Nella fasi finali della sessione il “Bez” è anche caduto, nessuna conseguenza per lui ma moto da ricostruire per poter essere usata nella Sprint Race. In caso contrario dovrà usare il “muletto”. In prima fila con Bezzecchi partiranno Jack Miller con la KTM e Alex Marquez con la Ducati del Team Gresini.

Quarto tempo e caduta per Pecco Bagnaia, che non ha potuto disputare le fasi finali della qualifica. Per lui stesso discorso di Bezzecchi, pilota ok ma lavoro per i meccanici. Bagnaia avrà accanto a se Augusto Fernandez su KTM del Team GASGAS e Luca Marini, con la seconda Ducati Desmosedici del Mooney VR46 Racing Team.

Terza fila per Jorge Martin su Ducati Pramac, Maverick Vinales su Aprilia Factory e Johann Zarco, con la seconda Ducati Pramac.

Qualifiche difficili per Brad Binder che con la KTM ha chiuso decimo, davanti a Franco Morbidelli (Yamaha) e Aleix Espargarò, quest’ultimo in netta difficoltà dopo la grande performance del venerdì.

Qualifiche da dimenticare per Enea Bastianini che partirà 13esimo con la Ducati Factory, Marc Marquez (Honda Factory) che partirà 14esimo e soprattutto per Fabio Quartararo, che scatterà dall’ultima casella. “El Diablo” sembrerebbe aver avuto un problema alla moto, anche se Massimo Meregalli di Yamaha non sembrava essere dello stesso parere.

