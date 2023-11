MotoGP | Gp Qatar: Martin si aggiudica la Sprint Race e si porta a -7 da Bagnaia che chiude quinto

MotoGP Gp Qatar Sprint Race – Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar classe MotoGP, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma al Lusail International Circuit.

Il pilota spagnolo del Pramac Racing che partiva dalla seconda fila ha avuto una buona partenza, mettendo la sua Ducati subito davanti a quella del leader della classifica iridata Pecco Bagnaia (che partiva una casella avanti, ndr), che ha chiuso solamente quinto e che vede ridursi a 7 i punti di vantaggio sul rivale.

Grande secondo posto per il romano Fabio Di Giannantonio, che in sella alla Ducati Desmosedici GP del Gresini Racing ha provato a vincere nonostante una partenza non delle migliori. Una bella prestazione per “Diggia” che ricordiamo è ancora senza moto in ottica 2024.

Sul “podio” della Sprint anche il pole-man Luca Marini, in sella alla Ducati del Mooney VR46 Racing Team. Alex Marquez dopo essere scattato nelle posizioni di testa ha chiuso quarto con la Desmosedici del Gresini Racing, davanti ad uno “spento” Pecco Bagnaia, che una volta arrivato al box ha subito guardato la gomma posteriore.

Alle sue spalle si è piazzato Maverick Vinales con l’Aprilia Factory, sesto e davanti alla KTM di Brad Binder, alla Yamaha di un Fabio Quartararo autore di una bella rimonta e alla KTM del Team GASGAS di Augusto Fernandez. Chiude la Top Ten Johann Zarco con la seconda Ducati Pramac.

Marc Marquez dopo una bella partenza ha chiuso 11esimo e paga un’entrata quantomeno decisa di Binder che lo ha fatto andare largo e perdere molte posizioni. L’otto volte iridato ha chiuso davanti a Jack Miller su KTM, Marco Bezzecchi, su Ducati del Mooney VR46 Racing Team, Raul Fernandez (Aprilia SAT RNF) e Franco Morbidelli (Yamaha Factory).

Gara da dimenticare per Enea Bastianini (Ducati Factory), Aleix Espargarò (Aprilia Factory) e Miguel Oliveira, che sono incappati in un incidente qualche curva dopo la partenza.

5/5 - (5 votes)