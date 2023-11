MotoGP | Gp Qatar Sprint Race, Martin: “Una vittoria molto importante”

MotoGP GP Qatar 2023 Pramac Ducati – Vittoria di forza per Jorge Martin nella Sprint del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Dopo le difficoltà di ieri, lo spagnolo della Ducati Pramac ha mostrato un gran ritmo nella gara breve del fine settimana di Lusail, aspetto che gli ha garantito non solo un primato di spessore sul fronte morale, soprattutto dopo il passo falso di Sepang, ma anche punti importanti per la sfida mondiale con Francesco Bagnaia (5°). Un colpo di reni che gli permetterà di presentarsi sulla griglia di partenza della gara vera e propria di domani con sole sette lunghezze di ritardo da Pecco.

Dichiarazioni GP Qatar Sprint GP Qatar MotoGP 2023

“Sentivo di avere il potenziale per vincere, però alla fine non sai mai come può andare una gara prima della partenza. Mi sono sentito bene in sella fin dal primo giro. Ho dovuto lottare per arrivare al vertice e non è stato facile superare i piloti davanti a me. Ho dovuto farmi strada prima con Marc Marquez e poi con Pecco Bagnaia, Luca Marini e Fabio Di Giannantonio. Alla fine, però, abbiamo portato a casa una vittoria molto importante in ottica campionato. Il posteriore è stato molto forte e in generale il ritmo si è rivelato elevato. Adesso focus su domani dove cercheremo di replicare quanto fatto quest’oggi”.