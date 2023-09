MotoGP | Gp Misano: Valentino Rossi premiato dalla Brembo

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano – Valentino Rossi è stato premiato a Misano dalla Brembo per celebrare i successi della sua carriera nel Motomondiale.

Il nove volte iridato è stato premiato con un trofeo realizzato da Brembo con parti del primo impianto frenante che il campione ha usato nel 1996, all’esordio in classe 125, e dell’impianto frenante che ha utilizzato durante l’ultima gara disputata in MotoGP, a Valencia, nel 2021.

In 432 GP ha garantito 6.357 punti, 89 GP vinti nella classe regina che diventano 115 considerando tutte le classi in cui ha corso. È stato inoltre in grado di salire sul podio in tutte le classi per 235 volte (di cui 176 in MotoGP, altro primato), conquistando 23 podi consecutivi, dal GP Portogallo 2002 al GP Sudafrica 2004. Valentino è stato l’unico campione del mondo in quattro classi differenti: 125, 250, 500 e MotoGP, vantando anche una longevità sportiva senza precedenti: 20 anni e 311 giorni dal primo GP vinto nel Mondiale (GP Repubblica Ceca 1996) all’ultimo successo (GP Olanda 2017).

In 26 campionati iridati Valentino ha utilizzato i freni oltre 110.000 volte e, considerando anche le prove libere, le qualifiche e i warm-up, ha consumato i componenti Brembo come 2 / 3 nessun altro: oltre 450 dischi anteriori, più di 1.000 pastiglie freno e non meno di 280 litri di liquido freno.

Dichiarazioni Daniele Schillaci, Amministratore Delegato di Brembo Premiazione Valentino Rossi Brembo GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“Valentino Rossi rappresenta una delle pagine più entusiasmanti che il motociclismo sportivo italiano ha saputo scrivere nella sua storia” ha dichiarato Daniele Schillaci, Amministratore Delegato di Brembo. “È per noi un onore poter premiare Valentino con un trofeo unico nel suo genere, che racconta il suo legame indissolubile con Brembo. Ringrazio Valentino a nome dell’azienda per aver sempre scelto Brembo e per averci così permesso di portare continua innovazione ad ogni tipologia di moto sportiva con cui il pilota abbia gareggiato e vinto.”