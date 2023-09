MotoGP | Gp Misano: Marquez, rumors Gresini ma lui crede nella Honda

GP San Marino e della Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023 – Il giovedì di Misano oltre al “fit” di Bagnaia e alla classica conferenza stampa, ha regalato spunti interessanti lato mercato piloti.

Su tutti c’è il possibile passaggio dell’otto volte iridato Marc Marquez dalla Honda Factory alla Ducati SAT del Team Gresini, dove ritroverebbe suo fratello Alex.

Nella conferenza stampa tenuta nell’hospitality Honda Repsol, Marc ha ammesso di aver deciso il suo futuro, ribadendo che sarà alla Honda, con cui ha un contratto fino al 2024. Voci di paddock dicono però che la penale per rescindere il contratto con la Honda (uno degli ostacoli per un suo eventuale addio, ndr) non valga nel caso in cui passi ad un Team satellite, come per l’appunto il Team del compianto Fausto, che gli metterebbe a disposizione la Ducati Desmoxedici GP23, quella che attualmente sta guidando Bagnaia.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP San Marino e della Riviera di Rimini Misano

“Ho un contratto con la Honda e conosco il mio futuro. Lunedì non sarà un test cruciale per il mio futuro, dobbiamo provare la moto 2024 e dare feedback agli ingegneri. Ho un contratto con la Honda fino al 2024 e in Honda stanno lavorando moltissimo. Se hai un contratto con una Casa, la cosa peggiore che puoi fare è minacciare di andartene. Con Honda la mia mentalità è costruttiva, dobbiamo rimanere uniti e continuare a lavorare. Ora vediamo come andrà la gara e poi con il test di lunedì cercheremo di alzare il livello in vista della prossima stagione.”

