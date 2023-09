MotoGP | Gp India Sprint Race, Marc Marquez: “La Honda mi ha dato tanto”

GP India MotoGP 2023 Repsol Honda – Ottima gara al Buddh International Circuit per Marc Marquez, che è salito sul podio della Sprint Race del Gran Premio dell’India.

L’otto volte iridato che partiva dalla seconda fila (sesto tempo), ha recuperato posizioni (approfittando anche della caduta alla prima curva che ha visto Luca Marini centrare Marco Bezzecchi, con il primo a terra e il secondo ripartito ultimo, ndr) chiudendo terzo.

Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport il #93 della Honda che radio-paddock da sempre più vicino al passaggio al Team Ducati Gresini.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP India MotoGP 2023

“La moto è la stessa di Misano e Portimao, ma questa è una pista simile ad Austin, con curve da prima marcia e altre stop-and-go, tranne il terzo settore e la nostra moto qui va meglio ed ha funzionato bene. Perdiamo molto nelle curve lunghe stile Montmelò, ma questa pista già sulla carta sembrava più favorevole, anche se non pensavo di andare così bene. Avevo il dubbio della gomma ma poi giro dopo giro è andata sempre meglio.”

Dichiarazioni Marc Marquez Stile di Guida Sprint Race GP India MotoGP 2023

“Queste moto si guidano in maniera differente da quelle di quattro anni fa. C’è molta aerodinamica e se metti la moto di traverso la moto si scompone. Adesso le moto sono più alte e lunghe e con queste Michelin vanno guidate in modo meno aggressivo e più pulito.”

Dichiarazioni Marc Marquez Possibile Passaggio Ducati Gresini Sprint Race GP India MotoGP 2023

“Dentro la mia testa ho le idee chiare. Come si è visto oggi do sempre il 100%, perchè la Honda mi ha dato tanto. Darò sempre il massimo per loro, che stanno cercando di fare un progetto migliore.”

