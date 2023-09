MotoGP | Gp Barcellona Prove Libere 1: doppietta Aprilia con Espargarò e Vinales

MotoGP Gp Catalunya Montmelò Prove Libere 1 – Aleix Espargarò ha ottenuto il miglior tempo nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Catalunya classe MotoGP, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma al Montmelò di Barcellona.

Il #41 dell’Aprilia che ha girato in 1:39.809 (unico pilota a scendere sotto al muro del minuto e 40, ma con gomma soft, ndr) ha preceduto di 0.264s il team-mate Maverick Vinales per una doppietta Aprilia.

Jorge Martin con la Ducati #89 del Pramac Racing è terzo, davanti alla KTM di Brad Binder e alla Ducati del leader della classifica iridata Pecco Bagnaia.

Quest’ultimo paga 1.091s dalla vetta e precede la KTM del Team GASGAS di Pol Espargarò, a sua volta davanti all’Aprilia del Team RNF di Miguel Oliveira. Chiudono la Top Ten le Yamaha di Franco Morbidelli (sempre più vicino al passaggio al team Ducati Pramac, ndr) e Fabio Quartararo e la seconda Ducati Pramac, quella del francese Johann Zarco.

Jack Miller con la seconda KTM ufficiale è 11esimo, davanti alle Ducati di Alex Marquez (Gresini) ed Enea Bastianini (Team Factory).

Più indietro gli altri italiani in sella alle Ducati, Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing) è 15esimo, Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) 16esimo e Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) 18esimo.

Sessione da dimenticare per tutte le Honda e in particolare per Marc Marquez. L’otto volte iridato ha chiuso 21esimo a 1.639s dalla vetta ed è anche caduto (nonostante l’approccio soft delle ultime gare che aveva intenzione di mantenere anche in terra catalana, ndr) alla curva 5, fortunatamente senza conseguenze.

