MotoGP | Gp Barcellona Day 1, Bezzecchi: “Contento del passo meno del time-attack”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Mooney VR46 – Marco Bezzecchi si è detto abbastanza soddisfatto della prima giornata di prove del Gran Premio di Catalunya in programma al Montmelò di Barcellona.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha centrato l’accesso diretto in Q2 grazie al settimo tempo, dicendosi soddisfatto soprattutto del passo gara e un pò meno del time-attack. Ecco cosa ha detto il “Bez”.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“Nel complesso sono contento di questo primo giorno in pista a Barcellona, soprattutto del passo. Stamattina ho sfruttato la sessione per lavorare sul ritmo, sempre con gomma usata. Nel pomeriggio invece, ci siamo concentrati più sull’accesso alla Q2. Le Aprilia sono davvero molto competitive, mentre noi soffriamo il poco grip dietro e la poca trazione. In generale le sensazioni sul long run sono buone, mentre sul time attack dobbiamo lavorare. Continuiamo a lavorare per centrare un buon risultato in qualifica e poi nella Sprint.”