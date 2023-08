MotoGP | Gp Barcellona, Bastianini: “Ho ancora bisogno di tempo”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati – Enea Bastianini non ha grandi aspettative per il prossimo weekend di gara della MotoGP che si terrà al Montmelò di Barcellona.

Il #23 della Ducati dopo aver perso gran parte della stagione a causa dell’infortunio alla spalla dovuto all’incolpevole caduta di Portimao, non ha ancora preso le “misure” alla nuova Desmosedici GP.

L’obiettivo per il fine settimana catalano è riuscire a sistemare la moto per poter tornare ad essere competitivi. Ecco cosa ha detto la “Bestia”.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“Arrivo al Montmelò senza troppe aspettative. Ora la priorità è riuscire a sistemare la moto per poter tornare ad essere competitivi. L’ultimo fine settimana al Red Bull Ring ci ha permesso di raccogliere altre informazioni che sicuramente useremo per ripartire con il lavoro venerdì. Ho ancora bisogno di tempo, ma so che il potenziale c’è. Sono sereno e pronto ad affrontare il weekend a Barcellona.”

