MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Bagnaia: “Non mi piace fare secondo”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati – Francesco Bagnaia è arrivato secondo nella Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023 corsa ad Assen.

Il #1 della Ducati si è dovuto arrendere al compagno di marca Marco Bezzecchi, che ha dominato tutte le sessioni, gara “corta” compresa.

Domani nella gara “lunga” di 26 giri proverà a tornare davanti, ma oggi ha comunque guadagnato 5 punti sul più vicino dei rivali, Jorge martin, Ducati Pramac. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race Olanda Assen MotoGP 2023

“Il Bez sta guidando da paura ed è andato più forte così come accaduto con Jorge Martin al Sachsenring. La moto nuova è più stabile nel veloce rispetto alla ‘vecchia” ma va trovata la quadra per essere veloci in tutto il giro e non sempre si riesce a trovarla. Lui ha sfruttato tutto il potenziale della moto (Desmosedici GP 2022) mentre io non ci sono riuscito. E’ stato un bel duello ma soffrivo nello stretto. Per quanto riguarda la gara di domani abbiamo delle idee, molto probabilmente useremo la gomma media e in generale la strategia con gomma più dura ci aiuta un pò. Dobbiamo trovare la costanza che è mancata ad inizio stagione e sono già tre gare che faccio secondo e non mi piace.”

