MotoGP | Gp Assen FP1: Bezzecchi al Top, Bagnaia fuori dalla provvisoria Q2

MotoGP Gp Olanda Assen Prove Libere 1 – Sulla pista che nella stagione dell’esordio (2022) gli aveva dato il primo podio in MotoGP, Marco Bezzecchi ha stabilito il miglior tempo della prima sessione di libere del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP, ottavo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma all’università delle moto di Assen.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha stabilito il best-lap di 1:32.246 andando a precedere di 0.314s l’Aprilia di Maverick Vinales, anche lui a podio nell’edizione 2022 della gara.

Terzo tempo la Ducati del Team Gresini di Alex Marquez, con lo spagnolo che ha preceduto il compagno di marca Johann Zarco, autore di una scivolata ad alta velocità alla curva 15, fortunatamente risolta senza conseguenze per il pilota Pramac Racing.

Il francese ha chiuso davanti al connazionale della Yamaha Fabio Quartararo, che corre con l’handicap del piede infortunato mentre faceva Jogging. Per lui frattura dell’alluce del piede sinistro, quello della leva del cambio.

Seguono Luca Marini con la seconda Ducati Desmosedici GP del Mooney VR46 Racing Team e Takaaki Nakagami con la Honda del Team LCR.

Il vincitore del Gran Premio di Germania corso al Sachsenring Jorge Martin è ottavo, davanti alla KTM di Jack Miller e all’Aprilia RS-GP di Aleix Espargarò, che chiude la Top Ten.

Fuori dalla Q2 provvisoria Pecco Bagnaia, che non ha risolto i problemi in frenata presentati ad inizio sessione. Il Campione in carica della Ducati ha fatto registrare il 12esimo tempo a 1.252s dalla vetta, dietro alla KTM di Brad Binder e davanti a quella del team GASGAS di Augusto Fernandez (caduto senza conseguenze ad inizio sessione).

Seguono Fabio Di Giannantonio con la Ducati del Team Gresini, Miguel Oliveira con l’Aprilia del Team RNF (anche lui scivolato senza conseguenze), la Yamaha di Franco Morbidelli e la seconda Ducati ufficiale, quella di Enea Bastianini, anche lui caduto (alla curva 10) senza aver riportato problemi fisici.

Molto indietro Marc Marquez, che in sella alla Honda Factory è solamente 21esimo, dietro all’Aprilia del tester Lorenzo Savadori e davanti al team-mate Iker Lecuona, che sostituisce l’infortunato Joan Mir.

Marquez dopo le tante cadute del Sachsenring e la rinuncia al Gran Premio di Germania aveva detto che non avrebbe preso rischi inutili e almeno nelle FP1 ha seguito questa strada.

5/5 - (5 votes)