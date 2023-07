MotoGP | Bagnaia: “Rossi mi ha aiutato molto. Titolo Team Sky? E’ stato magico”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati – Francesco Bagnaia è stato intervistato da Antonio Boselli nel giorno dei 20 anni di Sky Sport.

L’iridato 2018 della Moto2 e 2022 della MotoGP, nonché capo-classifica dell’attuale Top Class, ha parlato di vari argomenti, dal trionfo con il Team Sky a quello con la Ducati, con un pensiero al futuro. Ricordiamo che Bagnaia ha vinto 15 gare in MotoGP, 25 in carriera ed ha conquistato 25 podi in MotoGP, 47 in carriera.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia 20 anni fa e Vittoria Mondiale MotoGP

“Venti anni fa avevo i primi approcci con le minimoto, però si parla davvero di tanti anni fa, non mi ricordo bene. La vittoria del Mondiale ha cambiato un po’ il mio modo di approcciarmi alle cose, il mio modo di vivere. È cambiato tutto, sia sportivamente sia privatamente.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Cambiamenti 2022 Vs 2023 MotoGP

“Nel 2022 ero io a rincorrere, in questa stagione siamo in una situazione diversa: abbiamo buttato via un po’ di punti, però essere il riferimento mi dà gusto, mi spinge sempre a migliorare. È bello che sia così, sono contento. Avere così tante moto veloci è tosta, però è bellissimo, è una competizione che ti motiva tanto e che ti fa venire voglia di dare sempre un po’ di più.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Aiuto Valentino Rossi

“Sicuramente Valentino mi ha aiutato molto l’anno scorso, gli ho chiesto tante cose, ho basato le mie scelte durante i weekend di gara su ciò che mi diceva lui. Sto continuando a farlo, è fondamentale.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Titolo Moto2 Sky Racing Team

“È stato magico, fantastico. La mia avventura in Sky è partita un po’ prima, precisamente nel 2014, quando lo Sky Racing Team VR46 approdò nella Moto3. Nel 2017 sono tornato, ho trovato delle persone fantastiche, con cui abbiamo fatto un lavoro incredibile. Un team neonato che vince il titolo di rookie dell’anno nel 2017 (proprio con Bagnaia, ndr) e poi nell’anno successivo vince il Mondiale Moto2 è qualcosa di fantastico. Non c’è mai stato un momento brutto sinceramente, ho vissuto tutto nel migliore dei modi, è stata tutta una festa: abbiamo conquistato 8 vittorie e 12 podi, è stato fantastico. Sky crede nei giovani più di tutti: basta pensare ai talent per i cantanti come X Factor, oppure a Italia’s Got Talent, o ancora MasterChef per i talenti in cucina. È qualcosa che motiva e spinge i giovani, è bellissimo, mi ci ritrovo molto, mi piace. Quando ho vinto il titolo in Moto2 con Sky per me è stata la chiusura di un cerchio: sono partito con loro in una stagione difficile nel 2014, quattro anni dopo siamo arrivati a vincere il Mondiale insieme, è stato bello.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Giornalista per un giorno

“Era stato divertente (era insieme a Guido Meda a condurre Sky Sport 24, ndr). I tempi sono difficilissimi in conduzione: capire quando devi entrare, quando dire le cose, come dire le cose. Era stata una giornata pienissima, però mi ero divertito con Guido Meda, è molto bravo, sa come fare il suo lavoro, sa come dirigere il lavoro di tutti, era stato interessante. Adesso lo farei, non so fra 20 anni. Quando smetti hai un po’ paura che la gente si dimentichi di cosa hai fatto. C’è chi ne soffre di più e chi ne soffre di meno.”

4.7/5 - (43 votes)