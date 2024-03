Moto3 | Paolo Simoncelli critica la Honda: “Promesse non mantenute”

Motomondiale 2024 – Paolo Simoncelli ha parlato dopo il Gran Premio del Portogallo corso a Portimao e non sono mancate critiche alla Honda.

Il Team Owner del SIC58 Squadra Corse ha ricordato come al momento del rinnovo del contratto la casa giapponese abbia fatto promesse non mantenute. Erano stati promessi sviluppo del motore e stravolgimenti tecnici che invece non sono avvenuti.

Ricordiamo che in Portogallo la prima Honda classificata è stata quella di Adrian Fernandez (Team Leopard), decimo a 16.143 dal vincitore Daniel Holgado (GASGAS Tech3).

“Una critica la voglio fare alla casa costruttrice Giapponese a cui da anni affidiamo i nostri risultati la Honda. Al rinnovo del contratto ad agosto ci erano state promessi sviluppo del motore e stravolgimenti tecnici invece le uniche migliorie apportate sono grazie a Marco, che cerca di alleggerire la moto il più possibile. ‘Accorci stringi tiri’ per portarle (quasi) al pari delle KTM. Ma quando la coperta è corta, puoi tirare di qua e di la ma qualcosa rimane pur scoperto. Pensavo che i Giapponesi non dessero certezze se non fossero sicuri, invece mi sbagliavo.”

