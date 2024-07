Moto3 | Gp Germania Prove 1: svetta Nepa su Ortolà e Alonso

Moto3 GP Germania Sachsenring Prove 1 – Stefano Nepa ha ottenuto il miglior tempo nella prima pre-qualifica della classe Moto3 al Sachsenring, circuito che ospita il Gran Premio di Germania, nona tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota del Team LEVELUP – MTA ha portato in vetta la sua KTM con il best-lap di 1:25.283, mettendo le ruote davanti a Ivan Ortolà (KTM MT Helmets – MSI) e al leader della classifica iridata David Alonso, staccati rispettivamente di 0.031s e 0.064s.

Quest’ultimo è caduto alla curva 11, la famigerata Waterfall (la cascata, ndr), prima curva a destra dopo tutte sinistrorse. Pilota ok ma moto da rimettere in sesto, cosa avvenuta in due momenti diversi, visto che al primo rientro, l’ammortizzatore di sterzo dava problemi al #80 (CFMoto Aspar).

Collin Veijer in sella all’Husqvarna del Team Intact GP è quarto, davanti a tre Honda, quelle di Angel Piqueras (Leopard), Taiyo Furusato (Team Asia) e Adrian Fernandez (Leopard). Chiudono la Top Ten Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull Ajo), Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) e David Munoz (KTM BOE Motorsports).

Qualificati alla provvisoria Q2 anche Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3), Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse), Joel Kelso (KTM BOE Motorsports) e Matteo Bertelle (Honda Snipers).

Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse), Nicola Carraro (KTM MTA) e Riccardo Rossi (KTM CIP Green Power) hanno chiuso rispettivamente in 20esima, 21esima e 22esima posizione.

