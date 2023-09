Moto3 | Gp Misano Qualifiche: Masia si aggiudica la pole, Nepa è nono

Moto3 GP Misano Qualifiche – Jaume Masia si è aggiudicato la pole position del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma a Misano.

Il pilota del Team Leopard ha portato la sua Honda in testa con il crono di 1:41.368, davanti all’Husqvarna del Team Intact GP di Ayumu Sasaki, scivolato ad inizio sessione senza conseguenze. Il giapponese è staccato di 0.243s e precede a sua volta di soli 19 millesimi la Honda del Team SIC58 Squadra Corse del connazionale Kaito Toba.

Da segnalare che la pole di Masia è la settima per lo spagnolo e la 100esima per la Honda in Moto3.

Seconda fila per Diogo Moreira (KTM MT Helmets – MSI), Deniz Oncu (KTM Red Bull Ajo) e David Alonso (GASGAS Aspar), quest’ultimo vincitore di due delle ultime tre gare, quella di Barcellona con un sorpasso capolavoro all’ultima curva.

David Munoz (KTM BOE) è settimo e condividerà la terza fila con il leader del Mondiale Daniel Holgado (KTM Tech3) e Stefano Nepa (KTM MTA), migliore dei piloti italiani.

Collin Veijer (Husqvarna Intact GP) è decimo, davanti a Joel Kelso (CFMoto PruestelGP) e al rookie Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull Ajo).

Più indietro Riccardo Rossi e Romano Fenati, entrambi in sella alla Honda, il primo del Team SIC58 Squadra Corse e il secondo del Team Snipers; i due hanno chiuso in 17esima e 18esima posizione. Non hanno passato la “tagliola” della Q1 tra gli altri i nostri Matteo Bertelle, Honda Snipers, 19esimo e Filippo Farioli, KTM Tech3, 22esimo.

