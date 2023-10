Moto3 | Gp Australia Prove 2: Munoz precede Nepa

Moto3 GP Australia Phillip Island Prove 2 – Daviz Munoz dopo aver centrato il miglior tempo nelle prime prove del Gran Premio d’Australia classe Moto3 (16esima tappa del Motomondiale 2023 in programma a Phillip Island) si conferma anche nella seconda sessione.

Il pilota del Team BOE Motorsport che ha fatto segnare il best-lap con il crono di 1:36.791, rischia però una penalità per un contatto con Nicola Fabio Carraro (Honda Snipers), quest’ultimo caduto (20esimo tempo), fortunatamente senza conseguenze.

Ottimo secondo tempo per il nostro Stefano Nepa, che in sella alla KTM del Team MTA ha girato in 1:36.864, unico pilota insieme a Munoz ad aver girato sotto al “muro” del minuto e 37.

Terzo e quarto tempo per Diogo Moreira (KTM MT Helmets – MSI, vincitore in Indonesia, ndr) e Ayumu Sasaki (Husqvarna Intact GP). I due precedono la KTM del Team Red Bull Ajo di Deniz Onu e la Honda del Team Leopard di Jaume Masia.

Il leader della classifica iridata ha rotto la catena della sua moto rientrando in pista solo negli ultimi minuti. Chiudono la Top Ten Ivan Ortolà (KTM MTA), Joel Kelso (CFMoto PruestelGP), Joshua Whatley (Honda VisionTrack) e Daniel Holgado (KTM Tech3).

I provvisoria Q2 anche Collin Veijer (Husqvarna Intact GP), David Salvador (KTM CIP), David Alonso (GAGAS Aspar) e Kaito Toba (Honda SIC58 Squadra Corse).

Filippo Farioli (KTM Tech3) ha chiuso 18esimo, Nicola Fabio Carraro (Honda Snipers) 20esimo, Riccardo Rossi (Honda SIC58 Squadra Corse) 21esimo e Matteo Bertelle (Honda Snipers) 23esimo.

