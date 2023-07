Moto2 | Grave incidente per Tatay nello JuniorGP: operato d’urgenza

Lo scorso weekend a Portimao, Carlos Tatay è stato protagonista di un brutto incidente mentre disputava il round Moto2 dello JuniorGP. Al suo ingresso in curva 1, l’anteriore della moto del valenciano è sembrata bloccarsi e il pilota ha impattato violentemente sull’asfalto, continuando a scivolare ad alta velocità fino a colpire il muro della stessa curva (una di quelle che ha generato tante polemiche in MotoGP).

Fortunatamente, il pilota del Sag Racing Team è sempre stato cosciente ma le brutte notizie sono arrivate dai medici del circuito. In un primo controllo infatti, hanno rivelato gravi ferite per le quali ha dovuto essere trasportato urgentemente in elicottero all’ospedale di Faro, il più vicino della zona. Tatay aveva diverse vertebre danneggiate per le quali ha dovuto essere operato il prima possibile. L’intervento è avvenuto con successo, come confermato dal SAG Team e il pilota spagnolo è già rientrato in Spagna, in un centro specializzato per il recupero.

Condizioni Carlos Tatay, comunicato SAG TEAM

“Per tutti i colleghi, amici, media, tifosi e per tutti coloro che stanno chiedendo informazioni sullo stato di Carlos Tatay vogliamo mandare il seguente messaggio. Il pilota si trova in Spagna diretto a un centro specializzato con la speranza intatta nel suo recupero, pur sapendo che le previsioni sono incerte. Non commetteremo l’errore di dare false speranze o prognosi catastrofiste fino a quando non avremo la diagnosi definitiva. Chiederemo quindi a tutti i mezzi la stessa ragionevolezza e rispetto che in generale hanno dimostrato finora. Ci sono segnali che ci spingono ad essere positivi. Non vengono fornite informazioni che la sua famiglia non autorizza, come non può essere altrimenti. Speriamo che tutti continuino a sostenere Carlos Tatay, la famiglia e le persone care”