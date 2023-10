Moto2 | Gp Indonesia Prove 3: Canet si aggiudica il turno

Moto2 Gp Indonesia Prove 3 – Aron Canet ha stabilito il miglior tempo della terza sessione di prove del Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa classe Moto2, in programma a Mandalika.

Il pilota del team Pons, pochi istanti prima della bandiera ha scacchi ha fatto registrare il crono di 1:33.847 precedendo per 0.095s Fermin Aldeguar (SpeedUp) e per 0.123s Pedro Acota (KTM Ajo), leader della classifica per quasi tutto il turno.

Quarto tempo per Manuel Gonzalez (VR46 Master Campo) che precede Somkiat Chantra (Team Asia) e Sam Lowes (Marc VDS). Settimo Zonta Vd Goorbergh (Racing Gp) che chiude davanti a Joe Roberts (Italtrans) e Tony Arbolino (Marc VdS). Marcos Ramirez (American Racing) completa la top ten.

Denni Foggia (Italtrans) ha conquistato l’ultimo posto disponibile per accedere direttamente alla Q2 grazie al 14esimo tempo. Più lontani gli altri italiano con Alberto Surra (Forward) 25esimo, Lorenzo Baldassarri (Fantic), in pista in sostituzione dell’infortunato Vietti, 26esimo e Mattia Casadei (Fantic) 30esimo.

5/5 - (1 vote)