Moto2 | Gp Thailandia Prove 2: comanda Ogura, Foggia è settimo

Moto2 Gp Thailandia Prove 2 – Ai Ogura ha ottenuto il miglior tempo del secondo turno di pre-qualifiche della classe Moto2 al Chang International Circuit, 18esima tappa del Motomondiale 2024, il Gran Premio della Thailandia.

Il pilota del Team MT Helmets – MSI, che già domani potrebbe laurearsi Campione del Mondo, ha portato la sua Boscoscuro al comando con il crono di 1:34.595 (nuovo record della pista thailandese, ndr) mettendosi alle spalle le Kalex di Aron Canet (Fantic Racing), Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), e Jake Dixon (Aspar) staccati rispettivamente di 0.247s, 0.292s e 0.307s.

Quinto tempo per la Boscoscuro del vincitore di Phillip Island, quella di Fermin Adeguer, che ha chiuso la sessione a 0.441s dalla vetta e davanti a Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team), al nostro Dennis Foggia (Italtrans Racing Team) e a Manuel Gonzalez (Gresini). In Top Ten anche Alonso Lopez (SpeedUp) e Deniz Oncu (Red Bull Ajo).

Accedono direttamente alla Q2 anche uno zoppicante Tony Arbolino (Marc VDS Racing Team), Zonta van den Goorbergh (RW Racing GP), Albert Arenas (Gresini) e Filip Salac (Marc VDS Racing Team).

Arbolino e Zonta sono stati penalizzati rispettivamente di tre posizioni in griglia e partenza dalla pit-lane per l’incidente avvenuto nelle libere (clicca qui per saperne di più sull’incidente tra Arbolino e van der Goorbergh).

Assenti per infortunio Joe Roberts (frattura dello scafoide della mano destra, sostituito da Jorge Navarro, ndr) e il nostro Celestino Vietti (frattura clavicola sinistra, ndr).

