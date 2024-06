Moto2 | Gp Mugello Gara: Roberts vince il GP d’Italia davanti a Gonzalez e Lopez

Moto2 Gp Italia Mugello Gara – Il pole-man Joe Roberts ha vinto il Gran Premio d’Italia classe Moto2, disputato sul circuito toscano del Mugello.

Il pilota del Team OnlyFans American Racing è partito bene dalla pole ed ha battagliato sempre per le primissime posizioni, con la testa della gara lasciata per pochi giri. Per lo statunitense si tratta della prima vittoria stagionale, la seconda in carriera.

Sul podio con il #16 sono saliti Manuel Gonzalez, con il pilota del Gresini Racing staccato di soli 0.067s Alonso Lopez, su Boscoscuro del Team SpeedUp.

Quarto al traguardo il leader della classifica iridata Sergio Garcia, che ha preceduto il suo team-mate in MT Helmets – MSI, Ai Ogura.

Buona la gara di Aron Canet (Fantic Racing), sesto e davanti al migliore dei piloti italiani, Celestino Vietti (che oggi festeggiava 100 GP, ndr) . Il rider Red Bull Ajo è seguito da Izan Guevara (Aspar), Somkiat Chantra (Team Asia) e Marcos Ramirez, che con la Kalex del Team OnlyFans American Racing chiude la Top Ten.

Sfiora la zona punti Tony Arbolino, 16esimo con la Kalex del Team Italtrans, mentre Dennis Foggia (Italtrans) ha chiuso 20esimo. Stava disputando una bella gara Mattia Pasini, presente come wild card; il pilota del Team Team Ciatti Boscoscuro era 12esimo quando è caduto all’ultimo giro e ha chiuso ultimo.

La classifica iridata vede sempre al comando Garcia, salito ora a 122 punti, 7 in più di Roberts e 23 in più di Ogura. Il miglior italiano nella classifica iridata è Vietti, decimo con 38 punti, a 84 lunghezze dal leader.

Foto: Valter Magatti

