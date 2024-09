Moto2 | Gp Misano 2 Prove 2: Canet il più veloce, Arbolino è terzo

Moto2 Gp Emilia Romagna Misano Prove 2 – E’ di Aron Canet il miglior tempo del secondo turno di pre-qualifiche della classe Moto2 al Misano World Circuit Marco Simoncelli, 14esima tappa del Motomondiale 2024, il Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Il pilota Fantic Racing, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1:35.154, ha preceduto i due piloti del Marc VDS Racing Team, Filip Salac e Tony Arbolino, staccati rispettivamente di 0.017s e 0.293s.

Quarto tempo per Albert Arenas, che in sella alla Kalex del Gresini Racing è davanti a Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), al team-mate Manuel Gonzalez, Jake Dixon (Aspar) e Somkiat Chantra (Team Asia). In Top Ten anche il nostro Celestino Vietti (Red Bull Ajo) e il leader della classifica iridata Ai Ogura (MT Helmets – MSI).

Qualificati direttamente alla Q2 anche Sergio Garcia (MT Helmets – MSI), Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team), Barry Baltus (RW Racing GP) e Fermin Aldeguer (SpeedUp).

Solo 86 millesimi hanno diviso Dennis Foggia dall’accesso diretto in Q2. Il pilota Italtrans Racing Team dovrà passare dalla Q1, dove tra i big troviamo a sorpresa Alonso Lopez (SpeedUp). La wild card Gresini Racing Matteo Ferrari ha chiuso 27esimo.

5/5 - (1 vote)