Moto2 | Gp Misano 2 Gara: Vietti beffa Canet, Arbolino terzo dopo un errore

Moto2 Gp Emilia Romagna Misano Gara – Celestino Vietti ha vinto il Gran Premio dell’Emilia Romagna classe Moto2, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2024.

La gara è vissuta sulla fuga di Tony Arbolino, che in sella alla Kalex del Marc VDS Racing Team ha subito preso il comando della gara dopo una bellissima partenza dalla terza casella.

Il pilota di Garbagnate Milanese ha perso il comando della gara a quattro giri dal termine, per poi riprenderlo a due giri dalla fine, ma un errore all’ultimo giro lo ha fatto retrocedere in terza posizione.

Nel frattempo al comando si era piazzato Aron Canet, ma il pilota Fantic Racing non è uscito bene dall’ultima curva, perdendo la vittoria (andata a Vietti, ndr) per soli 0.029s. Podio formato quindi da Vietti, Canet e Arbolino. Per Vietti si tratta della seconda vittoria stagionale (aveva vinto al Red Bull Ring, ndr), la sesta in Moto2, ottava in carriera.

Ai piedi del podio ha chiuso il capo-classifica Ai Ogura, che in sella alla Boscoscuro del Team MT Helmets – MSI ha preceduto il compagno di marca Fermin Aldeguer (SpeedUp) e Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team). Senna Agius (Intact GP) ha chiuso settimo, davanti a Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team) e Alonso Lopez (SpeedUp). Filip Salac (Marc VDS Racing Team) chiude la Top Ten.

A punti anche Manuel Gonzalez (Gresini Racing), Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), Izan Guevara (Aspar), Somkiat Chantra (Team Asia) e Jeremy Alcoba (VR46 Master Camp Team).

Da segnalare la caduta di Sergio Garcia (MT Helmets – MSI) che perde terreno rispetto al team-mate Ai Ogura nella classifica generale. Il giapponese guida con 188 punti, 22 in più dello spagnolo. Joe Roberts è terzo staccato di 45 punti, mentre Alonso Lopez è a 48 punti dalla vetta. Il migliore degli italiani è Vietti, ottavo a 61 punti da Ogura.

Foto: Valter Magatti

