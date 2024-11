Moto2 | Gp Malesia Qualifiche: Navarro pole con record, Vietti in prima fila

Moto2 Gp Malesia Sepang Qualifiche – Impresa di Jorge Navarro (OnlyFans American Racing Team) al Sepang International Circuit, teatro del Gran Premio Malesia, 19esima tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota di La Pobla de Vallbona, in pista per la seconda gara consecutiva al posto dell’infortunato Joe Roberts in sella alla Kalex, ha conquistato la pole position con tanto di record della pista. Quinta pole position in Moto2, l’ultima l’aveva conquistata nel 2019. Nel 2024 ha guidato ben quattro moto, Triumph e Ducati in Supersport e Forward e Kalex in Moto2.

In prima fila il suo team-mate Marcos Ramirez e il nostro Celestino Vietti (Red Bull Ajo). Seconda fila per Albert Arenas (Gresini Racing), Deniz Oncu (Red Bull Ajo) e per il nostro Tony Arbolino (Marc VDS Racing Team).

Il Campione del Mondo 2024 Ai Ogura ha conquistato il settimo tempo e dividerà la terza fila con Manuel Gonzalez (Gresini Racing) e Diogo Moreira (Italtrans Racing Team).

Non hanno passato la Q1 Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), che ha chiuso 23esimo e Alberto Surra, che sostituisce l’infortunato Fermin Aldeguer in sella alla Boscoscuro del Team SpeedUp e che ha chiuso 25esimo.

