Moto2 | Gp Malesia Gara: Vietti torna alla vittoria, Navarro secondo davanti a Guevara

Moto2 Gp Malesia Sepang Gara – Celestino Vietti ha vinto il Gran Premio Malesia classe Moto2, 19esima tappa del Motomondiale 2024, gara disputata al Sepang International Circuit.

Il pilota del Team Red Bull Ajo scattato dalla terza casella dello schieramento ha subito preso il comando della gara e solo in alcuni frangenti di gara ha lasciato speranze agli avversari.

Il pilota di Cirié che aveva saltato Phillip Island e Buriram per infortunio (frattura della clavicola sinistra, ndr) è tornato alla grande in Malesia, andando a vincere la terza gara della stagione dopo quelle del Red Bull Ring e Misano 2. Per Vietti settima vittoria in Moto2, nona in carriera.

Sul podio sono saliti il pole-man Jorge Navarro (OnlyFans American Racing Team), alla sua seconda gara con la Kalex (nel 2024 ha guidato ben quattro moto, Triumph e Ducati in Supersport e Forward e Kalex in Moto2, ndr) e Izan Guevara (Aspar) al primo podio in Moto2.

Quarto al traguardo Jake Dixon (Aspar), che pensava che la gara fosse finita ad un giro dalla fine e che perde il podio! Il #96 ha preceduto il nostro Tony Arbolino (Marc VDS Racing Team), Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team), Deniz Oncu (Red Bull Ajo) e Aron Canet (Fantic Racing). Chiudono la Top Ten Somkiat Chantra (Team Asia) e Diogo Moreira (Italtrans Racing Team).

A punti anche i piloti Gresini Racing Manuel Gonzalez e Albert Arenas, Alonso Lopez (SpeedUp), Sergio Garcia (MT Helmets – MSI) e Filip Salac (MT Helmets – MSI). Dennis Foggia (Italtrans Racing Team) ha chiuso 19esimo, mentre si è subito ritirato per una caduta Alberto Surra (SpeedUp, sostituiva l’infortunato Fermin Aldeguer), caduta che ha visto coinvolti anche Zonta van den Goorbergh e Senna Agius.

Ritirato per un problema tecnico il Campione del Mondo 2024 Ai Ogura quando mancavano sette giri al termine della gara, mentre era in lotta per il podio.

5/5 - (2 votes)