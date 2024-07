Moto2 | Gp Germania Prove Libere: Ramirez il più veloce, Foggia è quarto

Moto2 GP Germania Sachsenring Prove Libere – Marcos Ramirez è stato il più veloce della prima sessione di prove della classe Moto2 al Sachsenring, teatro della nona tappa del Motomondiale 2024, il Gran Premio di Germania.

Il pilota del Team OnlyFans American Racing, ha portato in testa alla classifica dei tempi la sua Kalex con il crono di 1:23.347, crono che gli ha permesso di battere di soli 0.059s Fermin Aldeguer, su Boscoscuro del Team SpeedUp.

Terzo e quarto tempo per Somkiat Chantra (Team Asia) e per il nostro Dennis Foggia, con il pilota romano in sella alla Kalex del Team Italtrans.

Il #71 precede il leader della classifica iridata Sergio Garcia (MT Helmets – MSI), Bo Bendsneyder (Preicanos Racing Team), Manuel Gonzalez (Gresini) e il connazionale Tony Arbolino (Marc VDS). Chiudono la Top Ten Jake Dixon (Aspar) e Ai Ogura (MT Helmets – MSI).

Celestino Vietti (Red Bull Ajo) ha chiuso 14esimo, mentre Joe Roberts, operato alla clavicola prima della gara di Assen e tornato oggi in pista, è 26esimo a 1.731s dalla vetta.

