Moto2 | Gp Barcellona Gara: Vince Ogura, cade Aldeguer, Garcia allunga in classifica

Moto2 Gp Catalunya Barcellona Gara – Gara dalle tante cadute quella della classe Moto2 al Montmelò di Barcellona, teatro del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Motomondiale 2024.

A vincere alla fine, nonostante partisse dalla quarta fila, è stato Ai Ogura, in sella alla Boscoscuro. Il pilota giapponese del Team MT Helmets – MSI ha tagliato il traguardo davanti al team-mate Sergio Garcia e Jake Dixon (Aspar).

Per Ogura si tratta della quarta vittoria in Moto2, per una doppietta MT Helmets – MSI, che vede Garcia allungare in Campionato, portandosi a +20 su Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team) oggi nono dopo un long lap penalty e + 21 su Ogura.

Battuta d’arresto per Fermin Aldeguer (SpeedUp), a lungo in testa e poi a terra durante un long lap penalty comminato per Track Limits. Una beffa per il pilota di Luca Boscoscuro, ora quarto in Campionato a 46 lunghezze da Garcia.

Tornando all’ordine di arrivo, in quarta posizione troviamo Jeremy Alcoba (VR46 Master Camp Team), che ha preceduto Senna Agius (Intact GP), Albert Arenas (Gresini), Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team), Alonso Lopez (SpeedUp), il sopracitato Roberts e il nostro Tony Arbolino (Marc VDS) ,decimo.

A punti anche Jorge Navarro con la Forward, Zonta van den Goorbergh (Racing GP), Filip Salac (Marc VDS), Jaume Masia (GAS UP Team) e Darryn Binder (Intact GP). Mattia Pasini, wild card, ha chiuso 18esimo. Tante le cadute, Chantra, Guevara, Sasaki, Moreira, Foggia, Munoz, Canet e Vietti.

