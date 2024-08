Moto2 | Gp Austria Gara: domina Vietti, che bissa la vittoria del 2023

Moto2 Gp Austria Red Bull Ring Gara – Gara perfetta quella di Celestino Vietti al Red Bull Ring, con il pilota del Team Red Bull Ajo che dopo la pole centra anche la vittoria del Gran Premio d’Austria, la prima della stagione.

Il pilota di Cirié nonostante una brutta caduta in prova e una “sfollata” in curva tre, si porta a casa la quinta vittoria in Moto2, settima in carriera considerando anche le due vittorie nella classe Moto3. Per Vietti Hat-trick, pole, vittoria e giro veloce.

Il #13 ha lasciato le briciole agli avversari, tagliando il traguardo dopo 23 giri con un vantaggio sul secondo classificato di oltre due secondi, esattamente 2.520s su Alonso Lopez. Terzo gradino del podio per Jake Dixon, che si è giocato in volata il secondo posto con Lopez e Aron Canet, giunto quarto su Kalex del Fantic Racing.

Buona la gara di Tony Arbolino, giunto al traguardo in quinta posizione. Il pilota Marc VDS ha chiuso davanti a Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team), Darryn Binder (Intact GP), Somkiat Chantra (Team Asia) e Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team). In Top Ten anche Filip Salac (Marc VDS).

A punti anche Deniz Oncu (Red Bull Ajo), Izan Guevara (Aspar), Manuel Gonzalez (Gresini), il leader della classifica iridata Sergio Garcia e Senna Agius (Intact GP).

Garcia (MT Helmets – MSI) paga caro un long-lap penalty inflitto per track-limits e ora il vantaggio in classifica sul secondo è di soli 20 punti, anche se Ai Ogura non ha partecipato alla gara a causa della frattura della mano destra (che però non dovrà essere operata visto la natura composta delle fratture, ndr). Terzo Joe Roberts staccato di 32 punti, mentre Alonso Lopez è quarto staccato di 42 lunghezze.

La wild-card Mattia Pasini ha chiuso 23esimo anche a causa di un long-lap penalty, ma c’è stata la soddisfazione di aver passato prima Fermin Aldeguer, prossimo pilota Ducati MotoGP. Caduta senza conseguenze per Dennis Foggia (Italtrans).

