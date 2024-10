Moto2 | Gp Australia Prove 1: Aldeguer il più veloce, Arbolino è sesto

Moto2 Gp Australia Prove 1 – Fermin Aldeguer ha fatto suo il primo turno di pre-qualifiche della classe Moto2 a Phillip Island, 17esima tappa del Motomondiale 2024, il Gran Premio d’Australia.

La sessione interrotta a pochi minuti dall’inizio con una bandiera rossa causata dall’attraversamento della pista di tre oche (non è la prima volta che accade in Australia, ndr), ha visto i piloti scendere in pista con pneumatici Pirelli rain, che però hanno poi lasciato spazio agli slick.

Il più veloce come detto è stato Aldeguer, che in sella alla Boscoscuro del Team SpeedUp ha girato in 1:32.718. Alle spalle del #54 troviamo il connazionale del Fantic, Racing Aron Canet, unico pilota insieme al prossimo pilota Ducati MotoGP ad aver “abbattuto” il muro del minuto e 33, 1:32.995.

Il terzo classificato, Alonso Lopez (in sella alla seconda Boscoscuro del Team SpeedUp, ndr) ha infatti fatto segnare il best-lap personale con il crono di 1:33.025, a 0.307s dalla vetta. Quarto e quinto tempo per Manuel Gonzalez (Gresini Racing) e Jake Dixon (Aspar), seguiti dal migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino (Marc VDS).

In Top Ten anche Sergio Garcia (MT Helmets -MSI), Albert Arenas (Gresini Racing), Deniz Oncu (Red Bull Ajo) e Izan Guevara (Aspar).

Qualificati alla provvisoria Q2 anche Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team), il leader della classifica iridata Ai Ogura (MT Helmets -MSI) e Darryn Binder (Intact GP).

Dennis Foggia (Italtrans Racing Team) ha chiuso 25esimo, mentre è stato dichiarato unfit Celestino Vietti. Il pilota del Team Red Bull Ajo è caduto nelle prime libere, riportando una frattura alla clavicola. Dovrebbe rientrare in Thailandia.

5/5 - (1 vote)