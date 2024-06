Moto2 | Gp Assen Prove 2: Chantra al Top, Arbolino è settimo

Moto2 Gp Olanda Assen Prove 2 – E’ di Somkiat Chantra il miglior tempo dell’ultima sessione che precede le qualifiche della classe Moto2 al TT Circuit di Assen, dove domani è in programma il Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota del Team Asia ha fatto segnare il giro veloce con il crono di 1:35.341, crono che gli ha permesso di precedere di 0.114s Manuel Gonzalez (Gresini Racing) e di 0.142s Aron Canet (Fantic Racing).

Quarto tempo per Fermin Aldeguer, che in sella alla Boscoscuro del Team SpeedUp si è messo alle spalle il leader della classifica iridata Sergio Garcia (MT Helmets – MSI) e il team-mate di quest’ultimo, Ai Ogura.

Tony Arbolino settimo è il migliore dei piloti italiani. Il pilota del Team Marc VDS che ha girato in 1:35.642, si è messo alle spalle Alonso Lopez (SpeedUp), il connazionale del Team Red Bull Ajo, Celestino Vietti e Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team).

Accedono direttamente alla Q2 anche Jeremy Alcoba (VR46 Master Camp Team), Darryn Binder (Intact GP), Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e Jake Dixon (Aspar). Dennis Foggia (Italtrans Racing Team) ha chiuso 16esimo.

Da segnalare la brutta caduta alla curva 7 di Xavi Cardelus (Fantic Racing) che così come Riccardo Rossi in Moto3, ha battuto violentemente sulla striscia d’asfalto che divide la via di fuga, un pezzo d’asfalto che sta creando problemi a chi cade in quel punto.

Assente Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), operato alla clavicola dopo l’high-side di venerdì. Lo statunitense proverà a passare la visita, ma è più probabile che rientri al Sachsenring.

